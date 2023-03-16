İngiltere, devlet telefonlarında TikTok'u yasaklayacak İngiltere yönetimi, hükümete ait cihazlarda TikTok kullanımını yasaklayacağını duyurdu.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.

Avrupa Komisyonu'nun ardından, bazı ülkeler TikTok'u devlet çalışanlarına yasaklamıştı.

TikTok'a bir yasak da İngiltere'den

Çinli video paylaşım platformu TikTok'a bir yasak daha geldi. İngiltere, hükümete ait cihazlarda TikTok kullanımını yasaklayacak.

İngiltere'nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, TikTok'un devlet telefonlarından yasaklanıp yasaklanmayacağını incelerken; ABD, Kanada, Belçika ve Avrupa Komisyonu uygulamayı çoktan yasakladı.

Kabine Ofisi bakanı Oliver Dowden, parlamento hükümet cihazlarının yalnızca önceden onaylanmış bir listeden üçüncü taraf uygulamalara erişebileceğini söyledi.

Dowden, yasağın kişisel cihazları kapsamadığını ve TikTok'un operasyonel nedenlerle devlet cihazlarında gerekli olduğu durumlarda sınırlı muafiyetler olacağını da sözlerine ekledi.

ABD Senatosu da geçen aralık ayında federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etmişti. Karara gerekçe olarak "ulusal güvenlik endişeleri" gösterilmişti.