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    İngiltere, dünyanın ilk uçan otomobil havaalanına ev sahipliği yapacak

    İngiltere’nin Coventry şehrinde uçan otomobiller ve drone'lar için bir havaalanı inşa edilecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 12:53
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    İngiltere, dünyanın ilk uçan otomobil havaalanına ev sahipliği yapacak

    Elektrikli otomobillerden sonra, otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Pek çok şirket, şimdiden kendi uçan otomobillerini geliştirebilmek için dev yatırımlar yapıyor.

    İngiltere'nin Coventry şehri, bu kapsamda dünyanın ilk uçan otomobillerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

    İngiliz start-up Urban Air Port, Hyundai Motors ile ortaklaşa olarak fütüristik bir havalimanı inşa ediyor.

    KASIMDA AÇILACAK

    Kasım ayında açılması planlanan havaalanı, yeni nesil elektrikli ve otonom hava araçlarına ev sahipliği yapacak sıfır emisyonlu bir altyapı ile geliştirilecek.

    İngiltere, dünyanın ilk uçan otomobil havaalanına ev sahipliği yapacak #1

    1.2 MİLYON STERLİN DESTEK ALDI

    Urban-Air Port, sıfır emisyonlu yeni hava taşıtları geliştirmeyi amaçlayan bir hükümet programı tarafından seçildi ve havaalanının Coventry şehir merkezindeki geçici kurulumunu finanse etmeye yardımcı olmak için 1.2 milyon sterlin hibe kazandı.

    Urban Air-Port kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ricky Sandhu, "İngiliz hükümetinin ve Hyundai Motor Group'un desteğiyle, dünyadaki ilk tam işlevsel havalimanının inşasını gerçekleştireceğiz.

    Uçan otomobil teknolojisi ilerleme kaydederken altyapının eksik kalmasına göz yumamayız. Tren istasyonu olmadan trenden inemez veya binemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

    HAVAALANI

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