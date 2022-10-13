İngiltere, Huawei ekipmanını 5G ağlarından çıkarmak için son tarihi uzattı

İngiltere, Huawei ekipmanını 5G ağlarından çıkarmak için son tarihi 31 Aralık 2023'e uzattığını açıkladı.

İngiliz hükümeti, 2020'de Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karar ABD tarafından tepkiyle karşılanınca geri adım atmak zorunda kalmıştı.

İngiltere, ABD'den gelen baskının ardından Huawei ve yüksek güvenlik riski taşıdığını düşündüğü diğer satıcıları 5G ağlarından yasaklamaya karar vermişti.

Hauwei'den vazgeçme tarihi uzatıldı

İngiltere, Huawei ekipmanlarını çekirdek ağ işlevlerinden kaldırmak için operatörlere 28 Ocak 2023'e kadar süre vermişti. Yeni alınan kararla bu süre 31 Aralık 2023 yılına kadar uzatıldı.

Hükümet, tüm Huawei donanımlarını 2027'nin sonuna kadar İngiltere'nin 5G ağlarından kaldırma süresinin değişmediğini söyledi.

Yasağa rağmen Huawei ekipmanlarını kullanmaya devam eden İngiltere merkezli şirketler, yıllık cironun yüzde 10'u veya günlük 100 bin sterlin ceza ödemek zorunda kalacak.