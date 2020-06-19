İngiltere, korona uygulamasında Apple ve Google'ı seçti

İngiltere, kendi geliştirdiği temas takip uygulamasını bırakıp, Apple ve Google'ın geliştirdiği teknolojiyi kullanmaya başlayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniye birçok teknoloji şirketi, salgınla mücadelede önemli adımlar atıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Google, koronavirüs temas takip uygulamaları için bir altyapı oluşturmuştu.

Bildiğiniz gibi İngiltere, şimdiye kadar kendi geliştirdiği temas takip uygulamasını kullanıyordu. Ancak ülkede artık Google ve Apple'ın geliştirdiği uygulama alt yapısı kullanılacak.

APPLE'IN ESKİ YÖNETİCİSİ KARARI DEĞİŞTİRDİ

Apple'ın eski yöneticisi Simon Thompson, İngiltere'deki temas takip uygulamasının başına geçmişti. Bu nedenle yeni alınan karar, aslında kimseyi şaşırtmadı.

Bundan böyle İngiltere, merkezi sistem yerine Apple ve Google'ın altyapısını kullanacak.

Almanya, Avusturya, ve Uruguay da son dönemde 'merkezi' sistemden 'merkezi olmayan' temas takip uygulamalarına geçmişti.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Google ve Apple'ın sistemini kullanan bir uygulamayı yüklediğinizde, telefonun bluetooth aralığından geçen herkes tespit edilebiliyor..

Böylece hastanın temas etmiş olabileceği kişiler tespit edilip, sağlık kuruluşlarıyla paylaşılabiliyor.

Bu bilgiler sonucunda ise bir tarama yapılıyor. Tarama sonrası test sonucu pozitif olan hasta ile temas haline geçen kişilere bildirim gönderiliyor.

Apple ve Google, koronavirüs salgınında kullanılacak her türlü uygulamada insanların detaylı konum bilgilerinin deşifre olmasının engelleneceğini ve sistemin elde ettiği verilerin de şirkete ait sunucularda değil, kullanıcıların telefonlarında şifreleneceği söylüyor.