İngiltere, Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision anlaşmasını engelledi İngiltere'nin, bulut oyun endişeleri nedeniyle Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision anlaşmasını engellediği bildirildi.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz yıl resmen açıklamıştı.

Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

Söz konusu duyurunun ardından Avrupa Birliği harekete geçmiş ve anlaşma hakkında inceleme başlatarak itiraz etmişti.

İngiltere, anlaşmayı engelledi

İngiltere'nin, bulut oyun endişeleri nedeniyle Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision anlaşmasını engellediği bildirildi.

Call of Duty’den vazgeçmek istemeyen Microsoft, düzenleyici kurumların endişelerini gidermek için seriyi lisans anlaşmalarıyla rakiplerine açmayı kabul etmişti. Şirket bunun için Nintendo ile 10 yıllık bir anlaşma da imzaladı.

Ancak İngiltere'nin antitröst düzenleyicisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Microsoft'un önde gelen bulut oyun platformlarına "Call of Duty" serisine erişim sağlama taahhüdünün endişelerini etkili bir şekilde gideremeyeceğini söyledi.

Microsoft'un başkanı Brad Smith yaptığı açıklamada, şirketin satın almaya tamamen bağlı kaldığını ve İngiltere'nin bu kararına itiraz edeceklerini duyurdu.

Hisseler çakıldı

"Candy Crush", "Overwatch" ve "World of Warcraft"ın ​​da yapımcılığını üstlenen Activision hisseleri, piyasa öncesi ABD işlemlerinde yüzde 10 düştü.

Video oyunu yayıncısı, kayıplar devam ederse piyasa değerinden yaklaşık 7 milyar doları silecek.

Avrupa, Activision anlaşmasına 22 Mayıs'a kadar karar verecek. ABD Federal Ticaret Komisyonu da anlaşmayı engellemeye çalışıyor.