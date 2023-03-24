İngiltere parlamentosu ve İskoçya, TikTok'u yasakladı İskoçya hükümetinde ve İngiltere parlamentosuna ait tüm elektronik cihazlarda, TikTok uygulamasının yasaklanacağı açıklandı.

AA & Ensonhaber Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı. Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor. Avrupa Komisyonu'nun ardından Yeni Zelanda ve Danimarka gibi ülkeler, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı. İngiltere ve İskoçya da TikTok'u yasakladı İskoçya hükümetinde ve İngiltere parlamentosuna ait tüm elektronik cihazlarda, TikTok uygulamasının yasaklanacağı açıklandı. İngiltere Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada, hükümetin 16 Mart'ta tüm kamu çalışanlarının kullandığı elektronik cihazlarda TikTok kullanımını yasakladığı hatırlatıldı. İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı John Swinney de hükümet tarafından kullanılan cihazlarda uygulamanın yasaklanacağını söyledi. Swinney, kararın İngiltere hükümetinin 16 Mart'ta açıkladığı karar doğrultusunda alındığını ifade etti. Avrupa Komisyonu'nun getirdiği yasağın ardından, birçok ülke de yasak uygulamaya başladı. İşte şu ana kadar TikTok'a yasak getiren ülkeler: Tayvan ABD Kanada Letonya Danimarka Belçika İngiltere İskoçya Yeni Zelanda Hollanda Endişeler yüzünden son olarak BBC, çalışanlarından uygulamayı telefonlarından kaldırmalarını istemişti. Gözden Kaçmasın İlk hamle BBC'den! Şirketler de TikTok'u yasaklıyor Haberin Detayları