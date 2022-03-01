İngiltere, sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama şartı getiriyor

İnternet ağı üzerinde vatandaşlarını korumak için yeni tedbirler alan İngiltere, sosyal medyaya kimlik doğrulama şartı getirmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya platformlarında kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini artırmak isteyen İngiltere, yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Yeni tasarıyla birlikte, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında kimlik doğrulama şartı getirilecek. Kimliklerini doğrulamayan kullanıcıların, söz konusu platformları kullanması da engellenecek.

SAHTE HESAPLARA DA ENGEL GELİYOR

Hükümetin geçtiğimiz yıl açıklanan Çevrimiçi Güvenlik Yasası’nın bir parçası olan yeni yasa ile birlikte, uygunsuz davranışlar sergileyen ve gerçek isim kullanmayan hesaplar da engellenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiltere'nin dijital bölümünden sorumlu bakanı Nadine Dorries, ''İnsanlar artık kendileriyle kimin iletişim kurabileceği konusunda daha fazla kontrole sahip olacak ve kendilerine sahte algoritmalar tarafından sunulan zararlı içerikleri durdurabilecek." ifadelerini kullandı.

Teknoloji firmalarının, kullanıcılar sosyal medya hesapları oluşturduğunda kontrollerin nasıl yapılacağına karar vermesi gerekecek.

Hükümet tarafından önerilen bazı seçenekler arasında profil resimleri aracılığıyla yüz tanıma, iki faktörlü kimlik doğrulama ve devlet tarafından verilen kimlikle doğrulama yer alıyor.

İngiltere'nin medya düzenleyicisi Ofcom, bu kuralların belirlenmesinden sorumlu olacak.

UYMAYANA CEZA VAR

İhlalde bulunan teknoloji firmaları, küresel yıllık gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezasına çarptırılabilelecek. Bu da Facebook ve Google gibi devler için milyarlarca dolar ceza anlamına geliyor.