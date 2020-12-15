İngiltere, sosyal medya şirketlerine para cezası vermeye hazırlanıyor

İngiltere, zararlı içerikleri kaldırmamaları halinde sosyal medya şirketlerine 18 milyon sterlin ya da küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası kesebilecek.

Sosyal medya şirketleri, son yıllarda birçok ülke tarafından sıkı denetim altına alınıyor. Bu ülkelerden biri olan İngiltere, uzun süredir gündemi meşgul eden Çevrimiçi Güvenlik Yasa Tasarısı'nı açıkladı.

Gelecek yıl yasalaşması beklenen tasarıya göre, içeriğini kullanıcıların oluşturduğu veya insanların başkalarıyla çevrimiçi olarak konuşmasına izin veren sosyal medya platformlarının; çocuklara yönelik cinsel istismar, terörist materyal veya intiharı teşvik içeren paylaşımların yayılmasını önlemesi ve sınırlandırması gerekecek.

DAHA FAZLA ÖNLEM ALMAK ZORUNDALAR

Yeni tasarıyla birlikte Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ve diğer popüler sosyal medya platformları, çocukların zorbalık veya pornografiye maruz kalmasını önlemek için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacak.

PARA CEZASI VEYA ERİŞİM ENGELİ VAR

Gerekli adımları atmayan şirketlere, ya 18 milyon sterlin ya da yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilecek. (Hangi rakam daha yüksekse o ceza uygulanacak.)

Ayrıca İngiliz medya gözlem kurumu Ofcom, yasaya uyumlu olmayan platformlara İngiltere'de erişimi engelleme hakkına sahip olacak.