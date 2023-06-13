İngiltere, uzay temelli güneş enerjisi projeleri için kesenin ağzını açtı İngiltere'deki üniversite ve teknoloji şirketleri, uzay temelli güneş enerjisi sistemi geliştirmek için 4,3 milyon sterlin kamu fonu alacak.

AA & Ensonhaber

Dünyada birçok ülke yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yatırımlarını artırıyor. Son zamanlarda ise ülkeler gözlerini uzaya dikti.

Çin, uzayda güneş enerjisi ile çalışan ilk istasyonu kurmak için çalışmalara devam ederken, Japonya da uzaya güneş panelleri kurma projesi için çalışıyor. Şimdi ise bir adım da İngiltere'den geldi.

İngiltere'den 4.3 milyon sterlin

İngiltere'deki üniversite ve teknoloji şirketleri, uzay temelli güneş enerjisi sistemi geliştirmek için 4,3 milyon sterlin kamu fonu alacak.

Fonun 3,3 milyon sterlini bakanlık, bir milyon sterlini ise İngiltere Uzay Ajansı tarafından karşılanacak.

Bakanlığın hesaplamalarına göre, uzaya dayalı güneş enerjisi sistemleri İngiltere'nin enerji güvenliğinin artırılmasında ve fosil yakıt ihtiyacının azaltılarak faturaların düşürülmesinde önemli rol oynayacak.

İngiltere, Japonya ve ABD'nin yanı sıra uzaya dayalı güneş enerjisi sistemlerini geliştirme taahhüdü olan birkaç ülke arasında yer alıyor.

İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Devlet Bakanı Grantt Shapps, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı: