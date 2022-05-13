İngiltere ve ABD, uzayda iş birliği anlaşması imzaladı

İngiltere ve ABD'nin, gelecekteki ticari uzay uçuşu misyonları için iş birliği yapma konusunda anlaştıkları bildirildi.

Son zamanlarda uzay görevlerinin artmasıyla yarış iyice kızışıyor. Başta ABD olmak üzere, Çin ve Rusya gibi ülkeler yeni fırlatma görevleri düzenliyor.

İngiliz hükümeti, cuma günü yaptığı açıklamada, İngiltere ve ABD'nin gelecekteki ticari uzay uçuşu misyonları için iş birliği yapma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Anlaşma kapsamında, her iki ülkedeki firmaların uzay limanlarından faaliyet gösterme fırsatları artacak.

Uçuşlar daha kolay ve ucuz olacak

Hükümet, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ve ABD'li mevkidaşı Pete Buttigieg tarafından bu hafta Washington'da imzalanan ortaklığın, uzay uçuşunu daha kolay ve ucuz hale getireceğini söyledi.

İngiliz hükümeti, yeni anlaşma ile çok yakında Birleşik Krallık'taki uzay limanlarından havalanacak roketler, yüksek irtifa balonları ve uzay uçaklarının temelinin atıldığını belirtti.