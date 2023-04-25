İngiltere, yapay zeka için 125 milyon dolarlık görev gücü kurdu İngiltere, yapay zekayı yönlendirmek için 125 milyon dolarlık görev gücü kurduğunu açıkladı.

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Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi.

Özellikle günümüzde ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, yapay zeka pazarına olan ilgiyi artırdı.

İngiltere'den yeni hamle

İngiltere, sağlık ve eğitim gibi alanlarda kullanılmak üzere temel modellerin (ChatGPT gibi sohbet robotları tarafından kullanılan bir tür yapay zeka) geliştirilmesine yardımcı olacak bir görev gücüne 100 milyon sterlin (124,5 milyon dolar) başlangıç ​​finansmanı sağladığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Yapay zekanın potansiyeli; ekonomimizi büyütmek, daha iyi ücretli işler yaratmak ve sağlık ve güvenlik alanlarındaki ilerlemelerle daha iyi bir gelecek inşa etmek için muazzam fırsatlar sunuyor.



Yeni uzman görev gücümüz aracılığıyla gelişmekte olan teknolojilere yatırım yaparak, daha yenilikçi bir Birleşik Krallık ekonomisini şekillendirebilir ve güvenilir yapay zeka geliştirmeye öncülük etmeye devam edebiliriz.

Çin liderliğe oynuyor

Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, Çin'de yapay zeka pazar değerinin 2026 yılında 26,44 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Ülkedeki yapay zeka pazarına yönelik harcamaların 2023'te 14,75 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve dünya toplamının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturacağı tahmin ediliyor.

Raporda, Çin'in yapay zeka pazarının bileşik yıllık büyüme oranının, 2021-2026 döneminde yüzde 20'yi aşması öngörülüyor.