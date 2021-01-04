İngiltere'de 12 yaşındaki kız, veri ihlali nedeniyle TikTok'a dava açtı

Londra'da yaşayan 12 yaşındaki bir kız, popüler video uygulaması TikTok'a, Avrupa Birliği'nin veri koruma kurallarına uymadığı için dava açtı. İşte detaylar...

Son dönemlerde ABD'nin baskılarına rağmen kullanıcı sayısını ve gelirlerini artırmaya devam eden Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, gizlilik endişeleri nedeniyle sık sık gündeme geliyor.

Londra'da yaşayan 12 yaşındaki bir kız, Avrupa Birliği'nin veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a dava açtı. Söz konusu dava, İngiltere Çocuk Komiseri Anne Longfield tarafından mahkemeye taşındı.

Londra'daki hakim, çocukların veri koruma hakları nedeniyle kız çocuğunun kimlik bilgilerinin gizli tutulmasını istedi.

TIKTOK YAKINDAN İNCELENİYOR

Kullanıcılardan topladığı verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiasıyla ABD tarafından sık sık baskı yapılan TikTok, Avrupa'da çocukların özel verilerini topladığı gerekçesiyle de inceleme altında bulunuyor.

TikTok ise, özellikle çocuk ve genç kullanıcıları korumak için sağlam politikalarının ve teknolojilerinin olduğunu vurguluyor.

Bakalım Londra'daki mahkeme, 12 yaşındaki kız çocuğunu haklı bulacak mı? Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.