İngiltere'deki 5G istasyonuna saldıran kişiye 3 yıl hapis

İngiltere'deki 5G baz istasyonlarını kundaklayan bir kişi, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yüz binlerce insan yaşamını yitirdi.

Bazı komplo teorisyenleri ise bu salgının nedenini 5G'ye bağlıyor.

Aslında salgının ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkması bu tartışmayı alevlendirdi. Çünkü bu şehir, aynı zamanda 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesiydi.

Bazı komplo teorisyenleri, koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor.

İNGİLTERE'DE 5G İSTASYONLARI KUNDAKLANMIŞTI

İnternette yayılan komplo teorilerini ciddiye alan bazı insanlar, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'deki çok sayıda 5G istasyonunu ateşe verip, fiber optik kablo döşeyen işçilere saldırmıştı.

POLİS SUÇLULARIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

İngiltere genelinde ateşe verilen 5G baz istasyonları sonrasında suçluların peşine düşen polis ekipleri Michael Whitty isimli bir İngiliz vatandaşını yakaladı. Whitty’nin telefonunda Liverpool çevresindeki telefon direklerinin yanarken çekilmiş video ve fotoğrafları bulundu.

Michael Whitty’nin de içinde bulunduğu bir grup tarafından yakılan istasyonun yaklaşık 2 hafta boyunca kullanılamadığı ve zararın 15 bin sterline kadar ulaştığı tespit edildi.

3 YIL HAPİS

Geçtiğimiz hafta hakim karşısına çıkan Whitty, koronavirüsün 5G ile ilgili olup olmadığının zamanla anlaşılacağını, ancak yaptıkları eylemlerde aşırıya kaçtıklarını söyledi.

47 yaşındaki Michael Whitty’e mahkeme sonucunda 3 yıl ceza verildi.