İngiltere'den dev anlaşmaya bir engel daha! Microsoft ve Activision'ın hisse alması yasaklandı İngiltere'nin, bulut oyun endişeleri nedeniyle Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision anlaşmasını engellemişti. Şimdi de iki şirketin birbirinden hisse almasına engel geldi.

ensonhaber.com Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi. Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek. Duyurunun ardından Avrupa Birliği harekete geçmiş ve anlaşma hakkında inceleme başlatarak itiraz etmişti. Geçtiğimiz günlerde ise İngiltere, bulut oyun endişeleri nedeniyle Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision anlaşmasını engellemişti. Hisse almaları da engellendi İngiltere'nin rekabet düzenleyici kurumu, Microsoft ve Activision'ın 69 milyar dolarlık birleşmelerini bloke etmesinden haftalar sonra, Microsoft ve Activision'ın rızası olmadan birbirlerinden pay almalarını kısıtlayan geçici bir karar yayınladı. Microsoft'un başkanı Brad Smith yaptığı açıklamada, şirketin satın almaya tamamen bağlı kaldığını ve İngiltere'nin bu kararına itiraz edeceklerini duyurmuştu.