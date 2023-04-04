İngiltere'den TikTok'a 12,7 milyon sterlin ceza İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), çocukların verilerini kötüye kullanmayı da içeren çeşitli sebeplerle Tiktok'a 12,7 milyon sterlin (yaklaşık 15,9 milyon dolar) ceza verildiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı. Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor. Avrupa Komisyonu'nun ardından Yeni Zelanda ve Danimarka gibi ülkeler, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı. İngiltere'den TikTok'a ceza İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), çocukların verilerini kötüye kullanmayı da içeren çeşitli sebeplerle Tiktok'a 12,7 milyon sterlin (yaklaşık 15,9 milyon dolar) ceza verildiğini açıkladı. ICO'nun açıklamasında, 2020'de İngiltere'de 13 yaşın altında 1,4 milyon çocuğun kurallara aykırı olmasına rağmen TikTok kullandığı kaydedildi. 13 yaş altı çocuklara ait kişisel verilerin ebeveyn izni olmadan kullanıldığı belirtilen açıklamada, "TikTok, platformu kimin kullandığına ilişkin yeterli kontrolleri yapmadı ve 13 yaş altı çocukları uzaklaştırmak için gerekli aksiyonu almadı." ifadesine yer verildi.