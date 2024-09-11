İnsan sesini kullanarak hipertansiyonu tespit edebilen yapay zeka geliştirildi Kanada'da bilim insanları, kişilere ait ses kayıtlarını kullanarak yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon hastalığını tespit edebilen yapay zeka temelli yeni bir yöntem buldu.

AA & Ensonhaber

Günlük hayatta kullandığımız sesimiz, artık sadece iletişim kurmak için değil, aynı zamanda sağlığımız hakkında önemli bilgiler sunmak için de kullanılabilir.

Son yapılan bir araştırma, insanların sesini analiz ederek hipertansiyon hastalığını tespit edebilme imkanı sundu.

Kanada'da bilim insanları, yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen yeni bir yöntem sayesinde, kişilerin ses kayıtlarını analiz ederek hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastalığını tespit edebildiklerini açıkladı.

Kanada'da bulunan Klick Labs tarafından yapılan çalışmaya katılan 245 kişiden 2 hafta boyunca günde 6 kez seslerini, bilim insanları tarafından geliştirilen mobil uygulamaya kaydetmeleri istendi.

YAPAY ZEKA SESLERİ ANALİZ ETTİ

Araştırmacılar, uygulamada, ses perdesindeki değişkenlik gibi insan kulağının ayırt edemediği ve ses verisini karakterize edecek birtakım bilgileri çıkarmayı sağlayan yüzlerce vokal biyo-belirteci analiz etmek için yapay zeka algoritmalarından yararlandı.

Mobil uygulamanın kadınlarda yüzde 84, erkeklerde de yüzde 77'ye varan doğruluk oranıyla hipertansiyonu tespit ettiği belirtildi.

Çalışmanın baş yazarı Yan Fossat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hipertansiyonu tespit etmenin daha erişilebilir bir yolunu keşfettik. Tekniğin, bu yaygın küresel sağlık sorununa daha erken müdahale edilmesini sağlayacağını umuyoruz.

Araştırmanın detaylarına "IEEE Access" dergisinde yer verildi.