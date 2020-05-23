İnsan ve robotlar için üretilen biyonik göz testleri geçti

İnsan ve robotlar için üretilen biyonik göz testleri geçti

Bilim insanları, robotların ve görme engelli insanların görmesini sağlayacak biyonik gözün testleri geçtiğini duyurdu.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, robotların ve görme engelli insanların görmesini sağlayacak ve ilk testlerde başarıya ulaşan biyonik bir göz geliştirdiklerini açıkladı..

Bir insan gözü ile aynı büyüklükte ve şekilde olan ve 'Elektrokimyasal Göz' (EC Eye) olarak adlandırılan mekanizma, insan gözünden çok daha fazlasını yapabiliyor.

İnsan gözündeki retina ve iris mekanizmalarını taklit eden biyonik göz, son derece hassas perovskit nano teller ile sinir hücrelerine bağlanabiliyor. Bu nano teller gözün gördüğünü tıpkı organik gözün yaptığı gibi nörolojik sinyallere çevirip, kullanan kişinin beynindeki görsel kortekse veya kullanan robotun işlemcisine iletiyor.

İLK TESTLERDEN GEÇTİ

Yapılan ilk testlerde gözü kullanan bilgisayar, kendisine gösterilen harfleri doğru şekilde tanımlamayı başardı. İlerleyen testlerde ise, giderek daha karmaşık ve daha çok bilgi içeren görüntülerin algılanması sağlanacak.

Bu tür bir biyonik gözün başarılı şekilde insanlara entegre edilmesi halinde potansiyelinin sınırsız olduğu belirtiliyor.

Yani insan gözünün algıyamadığı elektromanyetik frekans dalga boylarını görüntülemek de dahil akıllı telefon kamerası ile yapılabilen herşeyi insanların biyonik gözleriyle yapması mümkün olabilir.

Örneğin biyonik gözün insanlara entegre edilmesi ile gece görüşü, mikroskobik ve teleskopik görüş, sanal gerçeklik (VR), arttırılmış gerçeklik (AR), interaktif görüntüleme, kayıt, yeniden oynatma, daha yüksek çözünürlükle görme gibi pek çok özellik insanlar tarafından kullanılabilir.