İnsanlar Ay'da yaşayacak! NASA, 2040 yılına kadar uydumuzda ev inşa etmeyi planlıyor NASA, 2040 yılına kadar Ay'da bir ev inşa etme planlarını açıkladı Yapı, uzaya gitmek için para ödeyen Amerikalılar tarafından kullanılabilecek.

ensonhaber.com

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Amerikan Uzay Ajansı, ICON isimli bir inşaat teknolojisi şirketine 2040 yılına kadar Ay'da sadece astronotlar için değil, aynı zamanda siviller için de bir ev inşa etmesi için 60 milyon dolar fon sağladı.

Plana göre, Ay'a dev bir 3 boyutlu yazıcı gönderilecek ve oradaki kayalardan ve tozdan Ay betonu yapılarak evler inşa edilecek.

Ev mobilyaları için çalışmalar yürütülüyor

NASA ayrıca Ay'daki ev için kapılar, fayanslar ve mobilyalar inşa etmek amacıyla üniversiteler ve özel şirketlerle birlikte çalışıyor.

Planlar çok erken aşamada ve evin nasıl görünebileceğine dair bir resim çizmek için yalnızca 2022 yılına ait görseller mevcut.

2022'de NASA ihalesini alan Austin merkezli ICON, Dünya üzerindeki 3D baskı uzmanlığını kullanarak Ay'daki evlerin nasıl inşa edileceğini göstermişti.

Duvarlar ve çatı gibi tüm ev bileşenleri ayrı ayrı basılacak ve daha sonra bir araya getirilecek.

ICON, 2018'den bu yana 3D baskı evleri kullanıyor ve kuzey Austin'de 100'den fazla ev inşa etti.

Bu şekilde inşa edilen evler, hızlı bir şekilde inşa edilebilmeleri ve geliştiricilerin Amerika'daki konut krizini çözebileceklerini söylemeleri nedeniyle giderek daha popüler hale geldi.

NASA, 3D baskılı evlerin Ay misyonunun bir sonraki aşaması olabileceğini düşünüyor. NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi bilim ve teknoloji ofisinin direktör yardımcısı 71 yaşındaki Raymond Clinton, gelecek nesillerin Ay'da yaşayacağına dair umutlu olduğunu söyledi.

Ay'a inşaat yazıcısı gönderme planları

NASA'nın, 3D yazıcıyı Ay yüzeyine taşıyabilmesi için öncelikle roketlere iniş pistleri kurması gerekecek.

Bu pistler, iniş ve kalkış sırasında oluşan tozu azaltmak için habitatlardan uzakta olacak.

ICON, uzayın vakum koşullarını ve radyasyon seviyelerini nasıl idare ettiğini görmek için yazıcısını önümüzdeki şubat ayında NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde test etmeyi planlıyor.

NASA, astronotları Ay'ın çevresine gönderecek olan Artemis misyonunun ikinci aşamasını 2024 yılında başlatmaya hazırlanıyor.

Ardından, 2025 veya 2026'da uzay ajansı, Artemis 3 göreviyle insanları Ay'a indirecek.

Ay'da yaşamak oldukça zorlu bir görevdir ve şu anki teknolojik ve bilimsel gelişmişlik düzeyimizle mümkün değildir.

Ay, Dünya'ya göre çok farklı bir çevreye sahiptir ve insanların Ay'da yaşaması için bir dizi büyük teknolojik ve bilimsel engeli aşması gerekiyor.

Ancak, gelecekte Ay'da insan yerleşimi veya uzun süreli ziyaretler mümkün olabilir. NASA ve diğer uzay ajansları, Ay'a astronotları geri döndürmek ve Ay'ı bir üs olarak kullanmak için çalışmalar yürütüyor.