İnsanlar, günde 4.8 saati mobil uygulamalara ayırıyor

App Annie raporunda, insanların günde ortalama 4,8 saatini cep telefonu uygulamalarına ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

App Annie adlı uygulama izleme firmasının hazırladığı rapora göre, cep telefonu uygulamaları 2021'de 230 milyar kez indirildi ve satın alınmalarına 170 milyar dolar harcandı.

App Annie raporunda, insanların günde ortalama 4,8 saatini cep telefonu uygulamalarına ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu rapor; Hindistan, Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Singapur ve Kanada dahil 10 mobil uygulama pazarının ortalaması alınarak hazırlandı.

EN ÇOK TIKTOK'TA ZAMAN GEÇİRİLİYOR

Rapora göre, TikTok 2020'ye kıyasla geçen yıl kullanıcıların yüzde 90 oranında daha fazla zaman geçirdiği ve telefonlara en çok indirilen uygulama oldu.

App Annie CEO'su Theodore Krantz, mobil uygulamaların; indirmeler, gelir, harcanan zaman gibi neredeyse her alanda rekorlar kırmaya devam ettiğini ve televizyonlar gibi büyük ekranların yavaş yavaş öldüğü değerlendirmesinde bulundu.

İzleme firmasının tahminine göre, TikTok uygulaması bu yılın ikinci yarısında aylık 1,5 milyar aktif kullanıcıyı geçecek.

Öte yandan Brezilya, Endonezya ve Güney Kore'deki kullanıcılar, günlük 5 saatten fazla zamanı mobil uygulamalara ayırıyor.