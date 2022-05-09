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    İnsanlar üzerinde çip denemeleri: Tweet attılar, e-posta yolladılar

    İnsanlar üzerinde çip denemeleri: Tweet attılar, e-posta yolladılar

    Avustralya'nın ardından ABD'de de başlatılan insanlı "çip deneylerinde" deneklerin bazıları e-posta yollayıp, sadece düşünce gücüyle yazı yazarken, bir ALS hastası da tweet attı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 05:01
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    Teknolojinin insanla ne kadar bütünleşebileceği hakkında sınırları zorlayan teoriler, artık hayal olmaktan çıkıyor.

    İsveç'te "çipli hayat" çoktan başladı

    İsveç'te, deri altına yerleştirilen çiplere olan ilgi her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl ülkede çip kullanların sayısı 3 bine ulaşırken, günümüzde ise bu rakam 4 binlere ulaşmış durumda.

    Deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler sayesinde insanlar; kredi kartı, kimlik kartı ve anahtarlık taşımak zorunda kalmıyor. Ayrıca bu çipler sayesinde tren bileti de alınabiliyor.

    İnsanlar üzerinde çip denemeleri: Tweet attılar, e-posta yolladılar #1

    Musk'ın domuz ve maymun deneyleri kısmen başarılı

    Tesla, Space X ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın insanlara çip takmak amacıyla domuzlar ve maymunlar üzerinde yaptığı deneylerde bir üst seviyeye çıkıldı.

    Avustralya'nın ardından ABD'de başlayan deneylerde, beyne takılan çiple felçli hastaların sadece düşünerek pek çok şey yapabilmesi amaçlanıyor.

    İnsanlar üzerinde çip denemeleri: Tweet attılar, e-posta yolladılar #2

    Denekler düşünerek e-posta gönderdi, tweet attı

    Avustralya merkezli Synchron şirketinin ürettiği çipin denemelerinde kişi, bilgisayardan e-posta gönderebiliyor, alışveriş yapabiliyor. Hatta düşüncelerini yazıya dökebiliyor.

    Daha önce Avustralya'daki bir ALS hastası, beynine yerleştirilen çip sayesinde sadece düşünerek tweet attı.

    İnsanlar üzerinde çip denemeleri: Tweet attılar, e-posta yolladılar #3

    ABD'de felçli hastalar üzerinde denemeler başladı

    İnsan üzerindeki denemeler bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. New York’ta bir hastada denemelere başlandı. Geliştirilen çip, ciddi oranda felçli olan hastalara yardımcı olmayı hedefliyor.

    İnsanlar üzerinde çip denemeleri: Tweet attılar, e-posta yolladılar #4

     

    Testler başarılı olursa birkaç yıla kadar piyasada

    İnsanlı testlerin tamamı başarılı olursa, cihazın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi onayına sunulması mümkün olacak.

    Süreç planlandığı gibi giderse, birkaç yıl içinde cihazın piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    "Çiple kontrol edileceğiz, kobay olacağız" endişesi

    Engelliler yeni teknolojiye umutla bakarken, mevcut teknolojinin insanların bireyselliğini ve özgürlüklerini elinden alabileceği endişesini taşıyanlar da var.

    Uzmanlar, çip taktırmanın riskleri konusunda uyarıyor. Kişilerin hareket profilinin çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, kişilerin kobay gibi kulanılabileceği riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor.

    İnsanlar üzerinde çip denemeleri: Tweet attılar, e-posta yolladılar #5


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