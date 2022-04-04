İnsanları Ay ve Mars'a taşıyacak SLS roketinin testleri başladı

NASA, ABD'nin Ay ve Mars'a insan gönderme projesi kapsamında kullanılacak olan Space Launch System (SLS) roketinin testlerine başladığını duyurdu.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

TEST SÜRECİ DE BAŞLIYOR

NASA'nın Artemis 1 görevi için geliştirdiği SLS)roketi ve Orion Uzay Aracı, geçtiğimiz günlerde Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasına ulaştırılmıştı.

NASA'nın yıllar sonra yeniden Ay'a gidilmesini sağlayacak görevi Artemis 1'in test süreci ise başlıyor.

Testlerde fırlatma gerçekleştirilmeyecek olsa da fırlatma görevine kadar olan zaman için provalar yapılacak.

HEDEF AY VE MARS

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.