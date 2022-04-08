İnsanları Ay ve Mars'a taşıyacak Starship'e kötü haber: Başvuru reddedildi

SpaceX'in, dev uzay gemisi Starship'i fırlatmayı planladığı Boca Chica'daki yeni tesisi için genişletme başvurusu kabul edilmedi.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

NASA, 2025'te astronotları Ay'a indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken; SpaceX, Teksas'taki fırlatma tesislerini yakın zamanda genişletmeyi planlıyordu.

Başvurusu kabul edilmedi

Amerikan Ordusu Mühendisler Birliği (Army Corps of Engineers), şirketin Boca Chica'da yeni bir fırlatma rampası, iniş rampası ve diğer ilgili altyapı inşa etme başvurusunu incelemesini sonlandırdı.

SpaceX'in, talep edilen çevresel bilgileri sağlayamadığı ve izin sürecinin bu bilgiler olmadan devam edemeyeceği bildiriliyor.

SpaceX, sulak alanlar ve çamur düzlükleri içeren 4 dekarlık bir arazi üzerinde yeni altyapı inşa etmeyi planlıyordu.

Ancak Ordu Birliği, ülkede balık ve vahşi yaşam için yaşam alanı görevi gören sulak alanlar üzerinde karar verme yetkisine sahip.

Bu nedenle yeni yapıların, bölgede yaşayan nesli tükenmekte olan türlere ve insanlar için içme suyu üzerindeki olası etkileri araştırılıyor.

Ordu Birliği, SpaceX'e gönderdiği mektupta, tesis genişlemesinin sulak alanları tam olarak nasıl etkileyeceği de dahil olmak üzere detaylı bilgiler istedi.

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.