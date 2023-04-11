İnsanları Mars'a götürecek! Starship 17 Nisan'da havalanacak SpaceX, en güçlü roket sistemi Starship’in ilk yörünge test uçuşunu 17 Nisan'da gerçekleştirecek.

AA & Ensonhaber

Starship, fırlatılmadan önce birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

Daha önceki fırlatma testlerinde 4 kez patlayan Starship prototipleri, son yapılan denemede işe başarıyla fırlatılmış ve yere inmişti.

İlk yörünge testi için geri sayım

SpaceX, en güçlü roket sistemi Starship’in ilk yörünge test uçuşunu 17 Nisan'da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Musk'ın firması bir yandan ilk yörünge test uçuşu için yasal onay beklerken, roketin hazır olduğu konusunda güven vermek için bugün, Texas Bocha Chica tesislerinde son bir fırlatma denemesi gerçekleştirecek.

Fırlatma provasının sorunsuz geçmesi durumunda, SpaceX'in gerekli lisanslarını alması ve yaklaşık bir hafta sonra ilk entegre uçuş testini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Elon Musk 9 Nisan'da, "Starship lansman için hazır. Uçuş onayı bekliyor." paylaşımında bulunmuştu.

17 Nisan'daki ilk uçuş testinde, uzay aracının bir süre havalandıktan sonra Hawaii Adaları'nın kuzeyindeki okyanus rampasına dikey olarak indirilmesi planlanıyor.