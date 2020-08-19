İnsanların 227 bin yıl önce de yatakta uyuduğu ortaya çıktı

İnsanların 227 bin yıl önce de yatakta uyuduğu ortaya çıktı

Bir mağarada keşfedilen arkeolojik bulgular, insanların 227 bin yıl önce de yatakta uyumayı tercih ettiğini ortaya koydu.

Güney Afrika’daki Border Mağarası’nda arkeolojik çalışmalar yürüten araştırmacılar, alanında bugüne kadar keşfedilmiş en eski kanıtlara rastladı.

Araştırmacılar, mağaranın arka taraflarında kül tabakalarının üzerinde çim demetlerinden oluşan yataklar keşfetti.

Söz konusu keşif, en az 200 bin yıl önce insanların uyumak ve üzerinde çalışmak için çim yatakları kullandığını ortaya koydu.

BÖCEKLERİ KOVMAK İÇİN KÜLLERİ KULLANDILAR

Araştırmaya başkanlık eden, Güney Afrika Witwatersrand Üniversitesi’nden Profesör Lyn Wadley, istilacı böcekleri kovmak için çim yatakların kül tabakaları üzerine inşa edildiğini belirtti.

Profesör Wadley buldukları bazı kül kalıntılarının, mağaranın içini temizlemek ve zararlı böcekleri yok etmek için yakılan eski çim yataklara ait olduğunu kaydetti.



Wadley, "Araştırmamız 200 bin yıl önce insanların istedikleri zaman ateş üretebildiklerini; temiz ve haşereden uzak alanlar sağlamak için ateş ve külün yanı sıra şifalı bitkilerden yararlandıklarını gösteriyor. Bu yöntemler, erken toplumları geliştirerek sağlık açısından fayda sağlamış olabilir." ifadelerini kullandı.

Araştırma sonuçlarının yayınlandığı New Scientist dergisi, bu tabakaların geçmişinin 183 bin ile 227 bin yıl arasında olduğunu, yataklarda kullanıldığı belirtilen bitki türünün bugün bile bu mağaranın dışında yetiştiğini aktardı.







