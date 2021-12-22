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    İnsanların aşı durumunu gösteren mikroçip geliştirildi

    Epicenter, insanların deri altına yerleştirilebilen bir mikroçip tanıttı. Bu çip sayesinde, bir kişinin koronavirüs aşısı olup olmadığı görülebiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 10:33
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    İnsanların aşı durumunu gösteren mikroçip geliştirildi

    Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, artık birçok sektörde mikroçiplere ihtiyaç duyuluyor. İsveç merkezli bir girişim olan Epicenter, aşı durumunu gösteren yeni bir çip tanıttı.

    Deri altına yerleştirilebilen mikroçip sayesinde, bir kişinin koroanavirüse karşı aşılı olup olmadığı görülebiliyor.

    CİHAZLAR ÇİPİ OKUYABİLİYOR

    Epicenter tarafından yapılan açıklamada; mikroçipte yer alan bilgilerin, temassız ödemeler için kullanılan yakın alan iletişimi (NFC) protokolü sayesinde, herhangi bir cihaz tarafından okunabileceği kaydedildi.

    Epicenter yetkilisi  Hannes Sjöblad tarafından yapılan açıklamada, "Mikroçipler birçok farklı amaç için kullanılabilen çok yönlü bir teknolojidir. Bu teknolojinin şu anda koronavirüse karşı aşı durumunu göstermek için kullanılması oldukça önemli. Telefonunuzun şarjı bitse bile her zaman aşı sertifikanızı gösterebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

    İnsanların aşı durumunu gösteren mikroçip geliştirildi #1

    Epicenter, 2017 yılında yaklaşık 150 çalışanına mikroçip takmasıyla gündeme gelmişti.

    Radyo frekansı ile tanımlama teknolojisinin kullanıldığı çip sayesinde çalışanların şirkete kartsız girebildiği ve bazı makineleri otomatik olarak kullanımalarının sağlandığı açıklanmıştı.

    İnsanların aşı durumunu gösteren mikroçip geliştirildi #2

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