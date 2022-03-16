İnsanlı Ay keşif aracı FLEX, çöl testlerini geçti

Astrolab'ın yeni insanlı Ay keşif aracı FLEX, Kaliforniya çöllerinde yapılan zorlu testleri geçmeyi başardı.

Eski SpaceX yöneticisi ve NASA mühendisi Jaret Matthews tarafından yönetilen uzay girişimi Astrolab, gelecekte Ay görevlerinde kullanılmak üzere FLEX adında inanlı bir Ay aracı üzerinde çalışıyor

Hem uzaktan çalışabilen hem de iki astronottan oluşan bir mürettebatı taşıyabilen yeni Ay keşif aracı, Kaliforniya çöllerindeki zorlu ortamlarda test edildi.

Beş günlük saha testi sonucunda FLEX, hem keşif aracının büyük yük taşıma hem de zorlu arazi ile başa çıkma yeteneğini kanıtladı.

FLEX ÖZELLLİKLERİ

FLEX aracının son hali, Dünya ile yüksek bant genişliğine sahip iletişimi sürdürmek için yönlendirilebilir yüksek kazançlı bir anten ve pilleri dolu tutmak için üç metrekarelik güneş enerjisi dizilerini kullanıyor.

Öte yandan, astronotların yanı sıra aracın alt kısmına yaklaşık 1 tonluk yük koyulabiliyor.

HEDEF AY'DA HIZ REKORU KIRMAK

Araçla ilgili açıklamalarda bulunan bir Astrolab sözcüsü, "FLEX'in nominal hızı saatte 15 kilometre. Anck biz bunu biraz daha zorlamayı ve Eugene Cernan'ın 1972'de yaptığı saatte 18 kilometrenin biraz üzerinde yeni bir Ay hız rekoru kırmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Firma, şidilerde zorlu Ay ortamına dayanabilecek piller ve malzemeler için elektrikli araç uzmanı Venturi ile birlikte çalışıyor.



