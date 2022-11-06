İnsansı robotlar, 15 yıl içinde 154 milyar dolarlık bir pazar haline gelecek

İnsansı robotlar, 15 yıl içinde 154 milyar dolarlık bir pazar haline gelecek

Goldman Sachs, insansı robotların önümüzdeki 15 yılda 154 milyar dolar pazar değerine ulaşacağını söylüyor.

Son zamanlarda birçok teknoloji şirket, insansı robotlar üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Elon Musk'ın "Tesla Bot" isimli insansı robotunu tanıtmasının ardından, bir hamle de Çinli şirket Xiaomi'den gelmişti.

Son yıllarda birçok dev şirket insansı robotlara yatırım yapıyor. Bu nedenle, insansı robotların gelecekte çok büyük bir iş kolu olması bekleniyor.

154 milyar dolarlık bir pazar olabilir

Yeni bir Goldman Sachs raporu, insansı robotların önümüzdeki 15 yıl içinde yılda 154 milyar dolarlık bir iş olabileceğini ortaya koyuyor.

İnsansı robotların henüz yeni hayatımıza girdiğini düşünürsek, bu rapor pazarın kısa sürede etkileyici bir şekilde büyüyeceğini gösteriyor.

Geçmişte Tesla CEO'su Elon Musk, robot endüstrisinin sonunda Tesla'nın otomobil gelirinden daha değerli olabileceğini söylemişti.

Yakın zamanda yayınlanan başka bir rapora göre, insansı robot pazarı 2022'de halihazırda 1,5 milyar dolar değerindeydi ve 2027'de 17,3 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu tahminler Goldman Sachs'ınkinden daha az iddialı olsa da yine de pozitif bir büyümeye işaret ediyor.

Analistler, bu artışı perakende ve medikal sektörlerinde gelişmiş özelliklere sahip robotlardaki artışa bağlıyor. Ancak pazar şu anda robotik sektörüne atfedilen yüksek araştırma ve geliştirme maliyeti nedeniyle geride kalıyor.