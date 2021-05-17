İnsansız hava ve kara araçları için yerli ve milli mini roket geliştirildi

İnsansız hava ve kara araçları için yerli ve milli mini roket geliştirildi

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen çalışmalarla, mini ve mikro insansız hava araçları ile insansız kara araçlarında kullanılabilecek yerli ve milli mini roket üretildi.

Yüksek teknolojili savunma sistemlerinin geliştirme ve tasarımı konularında hizmet vermek amacıyla 2004 yılında Ankara'da kurulan Troy Teknoloji Savunma, mini ve mikro İHA'lar için 40 milimetre çapında mini roket geliştirdi.

Döner veya sabit kanatlı, alçak irtifa, mini veya mikro İHA'ların taşıyabileceği yük limitleri içerisinde kalan mini roket, çok amaçlı kullanım için uygun altyapıya sahip.

Yerli olarak üretilen ve ihtiyaca göre geliştirilebilen sistemin, iç güvenlik ve sınır ötesi harekatları ile meskun mahal operasyonlarında kullanımının faydalı olacağı belirtildi.

İnsansız hava ve kara araçlarına yerli ve milli mini roket - VİDEO



MİNİ İHA'YA 6 ADET ROKET YERLEŞTİRİLEBİLİYOR

Uzunluğu 170 milimetre olan mini roket, 550 milimetrelik atıcı tüpten fırlatılıyor. Roketin ağırlığı tek kullanımlık atıcı tüp ile 500 grama karşılık geliyor. Bir mini İHA'ya 6 adete kadar roket entegre edilebiliyor.

2 KM AZAMİ MENZİLİ VAR

Mini roket 2 kilometre azami menzile ulaşıyor ve 100-500 metre etkili menzil aralığıyla görev yapıyor.

Öğrenebilen akıllı tapaya sahip antipersonel harp başlığı, 12 metre yarıçapta etkinlik gösteriyor.

Sistemin ana amacı ise; tehlikeli bölgeye personel göndermeden, kontrollü olarak belirli bir mesafeden tehdit unsurlarını belirlemek veya daha önceden tespit edilmiş hedefleri etkisiz hale getirmek.

Bu sistem yerli ve milli, düşük maliyetli, ihtiyaca göre geliştirilebilir, kullanımı kolay, hafif ve personel tarafından çok adetli taşınabilir oluşu dolayısıyla avantajlar sağlıyor.

Mini roketin küçük İHA'lara ve insansız kara araçlarına (İKA) monte edilerek zırhsız ve hafif zırhlı araçlar, binalar, küçük yapılar gibi sabit hedeflerin vurulması ve imha edilmesi hedefleniyor.