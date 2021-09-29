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    İnsansız kara araçları TSK'da kullanılmaya başlandı

    İnsansız kara araçları TSK'da kullanılmaya başlandı

    Milli Savunma Bakanlığı, insansız kara araçlarının (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandığını duyurdu.
    • İHA
    • 29.09.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 23:48
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    Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile savunma sanayisindeki atılımları meyvesini vermeye devam ediyor.

    Son olarak düşman unsurlarının gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayacak İnsansız Kara Araçları (İKA), Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandı.

    GİRİLEMEYEN, GÖZETLENEMEYEN VE MÜDAHALE EDİLEMEYEN BÖLGELERDE KULLANILACAK

    Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı ve bir de İKA sisteminin özelliklerinin anlatıldığı infografik paylaşıldı.

    İnsansız kara araçları TSK da kullanılmaya başlandı #1

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Muharebede, her türlü harekatta girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli bir şekilde girilebilmesi, gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayan insansız kara araçları (İKA), Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlanıyor." denildi.

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