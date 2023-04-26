InSight, Mars’ta sismik dalgaları ilk kez tespit etti NASA’nın Mars’a sismik araştırma için gönderdiği InSight uzay aracının, kızıl gezegendeki sismik dalgaları ilk kez saptadığı belirtildi.

AA & Ensonhaber

NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, yeni bir başarıya imza attı.

NASA’nın Mars’a sismik araştırma için gönderdiği InSight uzay aracının, kızıl gezegendeki sismik dalgaları ilk kez saptadığı belirtildi.

Mars’ta gerçekleşen depremler ve gezegene düşen meteorların oluşturduğu sismik dalgalar, InSight tarafından saptanarak verileri toplandı.

Araştırmacılar, sismik dalgaların kızıl gezegenin çekirdeği boyunca gerçekleşen yolculuğunu ve etkilerini analiz etti.

Bunun, Mars’ın çekirdeğinin yoğunluğunu ve kimyasal bileşenlerini tahmin etmeye izin verdiği kaydedildi.

İncelemede, kızıl gezegenin çekirdeğinin oksijen ve sülfür gibi hafif elementlerin yanı sıra az miktarda hidrojen ve karbon içerdiği belirlendi.

Mars çekirdeği tamamen sıvıdan oluşuyor

Doç. Dr. Nicholas Schmerr, Dünya'nın sıvı dış çekirdeğe ve katı bir iç çekirdeğe sahip olduğunu ama Mars'ın çekirdeğinin ise komple sıvıdan oluştuğunu dile getirdi.