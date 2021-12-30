Instagram, 2022'de videolara daha fazla ağırlık verecek

Instagram CEO'su Adam Mosseri, 2022'de video çalışmalarını iki katına çıkaracaklarını ve tüm video formatlarını Reels etrafında birleştireceklerini söyledi.

Instagram başkanı Adam Mosseri, platformunun 2022 planlarından ve genel olarak nelere odaklanacaklarından bahsetti.

Mosseri, yeni yılda video çalışmalarını iki katına çıkaracaklarını ve tüm video formatlarını Reels etrafında birleştireceklerini duyurdu.

Yayınladığı açıklamada gelecek planlarından bahseden Instagram CEO'su, "Instagram'ın ne olduğunu yeniden düşünmemiz gerekecek çünkü dünya hızla değişiyor ve biz de onunla birlikte değişmek zorunda kalacağız." dedi.

DAHA FAZLA PARA KAZANMA ARACI GELİYOR

İçerik oluşturuculara değinen Mosseri, Instagram'ın içerik oluşturucuların geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmak adına daha fazla para kazanma aracı sunacağını duyurdu.

Platform, ayrıca kullanıcıların deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilmesi amacıyla şeffaflığa odaklanacak.

Mosseri, Instagram'ın 'insanların çevrimiçi olarak bağlantı kurmasının birincil yolu' olarak tanımladığı mesajlaşmaya daha fazla ilgi göstereceğini söyledi.

Bu nedenle gelecek yıl, Instagram DM için daha fazla özellik yayınlanması bekleniyor.