Instagram, 2023'e yeni özelliklerle girecek

Instagram, 2023'e yeni özelliklerle merhaba demeye hazırlanıyor. İşte kullanıcılara sunulacak yenilikler.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, yakında yeni özelliklerine kavuşacak. Instagram, 2023'e yeni özelliklerle girerek kullanıcılarını sevindirecek.

Popüler sosyal medya uygulaması; Candid Stories, çok kısa metinler paylaşabilme ve gruplar kurma dahil olmak üzere platforma bazı yeni özellikler ekleyecek.

Candid Stories

"Samimi Hikayeler" anlamına gelen Candid Stories özelliği, BeReal uygulamasıyla neredeyse aynı.

Bu özellik sayesinde, hem ön hem de arka kameranızı kullanarak aynı anda görüntü veya video çekip paylaşabileceksiniz.

Geçtiğimiz haftalarda TikTok, bu özelliği "TikTok Now" ismiyle kullanıcılarına sunmuştu.

Notlar özelliği

Öte yandan yeni Notlar uygulaması, kullanıcıların 60 karaktere kadar not paylaşabilmesine izin verecek. Ayrıca bu gönderiler, akışta görünmeyecek ve yalnızca sınırlı sayıdaki kullanıcılarla paylaşılabilecek. Bu paylaşımlar, yalnızca sayfanızın üzerinde küçük sohbet balonları olarak görünecek.

Yeni notlar özelliği, Türkiye de dahil bazı ülkelerde aylardır test ediliyor. Ancak yeni yıldan sonra bu özellik herkese açılacak.

Yeni grup profilleri

Instagrami yeni yılla birlikte grupları da uygulamaya ekleyecek. Gruplar özelliği, "Grup Profilleri" olarak adlandırıyor ve "profilde" paylaşılan her şey yalnızca o grup profilinde kalıyor. Instagram, bu özelliği şu anda Kanada, Şili ve Tayvan'da test ediyor.