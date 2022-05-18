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    Instagram, 3 hikayeden sonrasını gizleyecek

    Instagram, bir kullanıcının 3 hikayesinden sonrasını diğer kullanıcılardan gizleyen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 14:25
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    Instagram, 3 hikayeden sonrasını gizleyecek

    Snapchat'ten aldığı hikayeler özelliğiyle oldukça popüler hale gelen Instagram, şimdilerde yeni bir değişiklik peşinde.

    Daha önce hikayelerin beğenilmesini sağlayan bir özellik yayınlayan platform, şimdi de hikayelerin gösterim biçimini değiştirmek istiyor.

    Bu özellik yayınlandığında kullanıcılar, herhangi bir hesaptan yapılan hikaye paylaşımlarının sadece 3 tanesini görebilecek.

    "Tümünü gör" butonu olacak

    Henüz test aşamasında olduğu düşünülen yeni özellik ile bir kullanıcı, 50 hikaye paylaşsa bile yalnızca 3 tanesi görülecek. Geri kalan hikayeler ise "tümümü gör" butonuna dokunduktan sonra karşımıza çıkacak.

    instagram

    Örneğin, yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi 3'ten fazla hikaye paylaşan bir kullanıcının hikayesinde ayrı bir bölüm olacak.

    Bu bölümde, kullanıcının kaç hikaye paylaştığı ve "tümünü gör" butonu yer alacak. Butona dokunan kullanıcı, kullanıcının paylaştığı diğer hikayelere ulaşabilecek.

    Instagram, henüz kısıtlı bir kullanıcı kitlesine sunulmuş olan yeni özelliği hala test ediyor. Bu nedenle yeni hikayeler özelliğinin gelecekte karşımıza çıkıp çıkmayacağı şimdilik belli değil.


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