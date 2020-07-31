Instagram, alışveriş özelliğini Türkiye'ye getiriyor

Instagram uygulamasından alışveriş deneyiminizi kolaylaştıracak 'Instagram Shops' platformu, ülkemizdeki kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Son zamanlarda sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan alışverişler bir hayli arttı. Bu platformların milyonlarca kullanıcıya sahip olması, satıcıların da ürünlerini buralarda sergilemesine neden oldu.

Bu durumun farklında olan Facebook, insanların daha basit bir alışveriş deneyimi yaşaması geçtiğimiz haftalarda yeni bir platform duyurmuştu.

Shops isimli platform, hem kullanıcıların alışveriş yapmasını kolaylaştıracak hem de koronavirüs günlerinde müşteri bulmakta zorluk çeken küçük işletmelerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardım edecek.

INSTAGRAM SHOPS TÜRKİYE'YE GELİYOR

Birkaç hafta önce ABD'deki kullanıcıların hizmetine açılan Instagram Shops, Türkiye'de de kullanılabilecek. Instagram yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Instagram Shop hizmetinin Türkiye'de de kullanıma sunulacağı açıklandı.

INSTAGRAM SHOPS NELER SUNACAK

Instagram üzerinden kullanılabilecek bu platform sayesinde, satıcı profili oluşturup ürünler listelenebilecek ve buradan satış yapılabilecek.

Ürün kataloglarını düzenlemek veya ürünleri öne çıkarmak gibi çeşitli kişiselleştirme seçeneklerinin yer aldığı Shops, Instagram üzerindeki müşterilere ulaşmaya yardımcı olacak.

Platformda ayrıca, normal mağazalardaki gibi satıcıyla iletişime geçilebilecek veya ürün yorumlarına göz atılabilecek.

Ayrıca platform, gelecekte WhatsApp veya Messenger üzerinden de alışveriş yapabilmenize izin verecek.