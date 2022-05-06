Petrol
112.59
1.52%
Euro
15.78
0.44%
Dolar
14.94
0.51%
Altın
904.26
0.84%
Borsa
2462
-0.18%
Bitcoin
547.912
-7.14%
BTXN Coin
15.73
-2.66%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Instagram, ana sayfa tasarımını değiştiriyor

    Instagram CEO'su Adam Mosseri, Instagram uygulamasının akış sayfasında bazı değişiklikler yapacaklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Instagram, ana sayfa tasarımını değiştiriyor

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, ana sayfa tasarımını tamamen değiştirmek için çalışmalar yürütüyor.

    Instagram CEO’su Adam Mosseri, akış sayfasındaki gönderilerin tasarımlarında değişiklikler olabileceğini, daha dikdörtgen şeklindeki video ve fotoğrafların test edildiğini duyurdu.

    Mosseri, yeni değişiklikle bazı kullanıcıların ekranının daha fazlasını kaplayan hem fotoğraf hem de video görmeye başlayacağını açıkladı.

    TikTok'a benzeyecek

    Daha önce TikTok'tan defalarca özellik kopyalayan Instagram'ın bu hamlesi, rakibini hedef aldığı yeni hamlelerden biri olarak yorumlandı.

    Instagram CEO'su, ayrıca bu deney aracılığıyla kullanıcıların dikey ekranlara olan ilgisini ölçeceklerini söyledi.

    instagram

    Hikayeler kaldırılıyor mu

    Mosseri’nin paylaştığı ve test aşamasındaki ekran görüntülerinde “Hikâyeler”in görünmemesi, Hikayeler'in kaldırılacağı söylentilerine neden oldu. Instagram'ın bu konuda herhangi bir açıklaması yok.


    İlginizi Çekebilir

    Esenler'de, mağazadan cep telefonu hırsızlığı kamerada
    3. Sayfa

    Esenler'de, mağazadan cep telefonu hırsızlığı kamerada

    Malezya Kralı ile telefonda görüştü
    Gündem

    Malezya Kralı ile telefonda görüştü

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir