Instagram, ana sayfa tasarımını değiştiriyor

Instagram CEO'su Adam Mosseri, Instagram uygulamasının akış sayfasında bazı değişiklikler yapacaklarını açıkladı.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, ana sayfa tasarımını tamamen değiştirmek için çalışmalar yürütüyor.

Instagram CEO’su Adam Mosseri, akış sayfasındaki gönderilerin tasarımlarında değişiklikler olabileceğini, daha dikdörtgen şeklindeki video ve fotoğrafların test edildiğini duyurdu.

Mosseri, yeni değişiklikle bazı kullanıcıların ekranının daha fazlasını kaplayan hem fotoğraf hem de video görmeye başlayacağını açıkladı.

TikTok'a benzeyecek

Daha önce TikTok'tan defalarca özellik kopyalayan Instagram'ın bu hamlesi, rakibini hedef aldığı yeni hamlelerden biri olarak yorumlandı.

Instagram CEO'su, ayrıca bu deney aracılığıyla kullanıcıların dikey ekranlara olan ilgisini ölçeceklerini söyledi.

Hikayeler kaldırılıyor mu

Mosseri’nin paylaştığı ve test aşamasındaki ekran görüntülerinde “Hikâyeler”in görünmemesi, Hikayeler'in kaldırılacağı söylentilerine neden oldu. Instagram'ın bu konuda herhangi bir açıklaması yok.