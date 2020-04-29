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    Instagram, bağış toplama özelliğini kullanıma sundu

    Instagram, canlı yayınlarda veya hikayelerde bağış toplamanıza izin veren yeni bir özellik yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2020 - 12:49
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    Instagram, bağış toplama özelliğini kullanıma sundu

    Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, 2019 yılında düzenlediği bir konferans sırasında, şirketin 2019 - 2020 yol haritasını açıklamış ve ağırlıklı olarak ticaret konusu üzerinde duracaklarını belirtmişti.

    Daha sonra ise Instagram'ın android uygulamasında bulunan  kodlara göre şirketin, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara gelir sağlamak amacıyla, Instagram hikayelerde kullanılabilecek bir bağış özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

    instagram

    YENİ ÖZELLİK YAYINLANDI

    Instagram, özellikle koronavirüs nedeniyle canlı yayınların bir hayli arttığı şu günlerde, canlı yayınlardan bağış toplamanızı sağlayan özelliğini yayınladı. Bu yöntemle toplanan bağışların tümü, doğrudan kâr amacı gütmeyen yardım kuruluşlarına gidecek.

    Kullanıcılar, canlı yayın esnasında veya hikayelerinde bağış toplama aracını seçtikten sonra bağışın aktarılacağı kurumu seçmeleri gerekiyor. Ardından topladığınız bağışlar doğrudan seçtiğiniz kuruma aktarılacak.

    Bağış ekranından ise topladığınız bağışların miktarı anlık olarak takip edilebilecek.

    instagram

    Instagram'ın bağış toplama özelliği, şu anda yalnızca belirli ülkelerde kullanıma sunulmuş durumda. Yeni özelliğin ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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