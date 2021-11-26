Instagram CEO’su, çocuk güvenliği ile ilgili ifade verecek

Instagram CEO’su, çocuk güvenliği ile ilgili ifade verecek

Instagram CEO'su Adam Mosseri, çocukların güvenliği ile ilgili Kongre önünde ilk defa ifadeye çıkacak.

Geçtiğimiz haftalarda eski Facebook çalışanı Fances Haugen’un sızdırdığı bilgiler oldukça ses getirmişti.

Şirket içinde yapılan bir araştırmada, Instagram’ın çocukların ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisinin ortaya çıkması, denetleyici kurumların baskısını artırmasına neden oldu.

INSTAGRAM CEO'SU İFADE VERECEK

Instagram CEO'su Adam Mosseri, Senatör Richard Blumenthal liderliğindeki bir alt komite duruşmasına katılacak.

Mosseri, Instagram ve Twitter hesabından paylaştığı bir videoda Kongre’nin önüne çıkacağını doğruladı.

Instagram CEO'su, çocukların güvenliği ile ilgili Kongre önünde ilk defa ifade verecek. Mosseri'nin 6 Aralık haftası içinde ifade vermesi planlanıyor.