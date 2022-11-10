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    Instagram, DM'de notlar özelliğini test ediyor

    Instagram, DM kutusunda yeni bir özellik test ediyor. Kullanıcılar, çeşitli notlar paylaşabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 10:32
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    Instagram, DM'de notlar özelliğini test ediyor

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

    Instagram DM kutusuna giriş yapan kullanıcılar, yeni bir sekmeyle karşılaşmaya başladı. Notlar olarak isimlendirilen bu bölümde kullanıcılar, mesajlara notlar bırakabiliyor. Bu notlar ise takipçileriniz tarafından görülebiliyor.

    Instagram’ın yeni özelliği, akıllara ilk olarak MSN’de paylaşılan durumları veya WhatsApp profillerine eklenen “Hakkında” yazılarını getiriyor.

    24 saat içinde kayboluyor

    Ancak Instagram’ın not özelliği, yazılan mesajın 24 saat içinde kaybolması nedeniyle biraz daha farklı çalışıyor.

    instagram

    Instagram’a eklenecek notlar 60 karakteri geçemiyor ve yeni bir not yazıldığında, önceki not otomatik olarak siliniyor.

    Şu anda Instagram'ın Android ve iOS uygulamalarında görülen notlar özelliği, henüz sınırlı sayıdaki kullanıcıların erişimine açık.

    Eğer notlar özelliğinin gelip gelmediğine göz atmak isterseniz, DM kutunuzu ziyaret edebilirsiniz.


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