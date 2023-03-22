Instagram duyurdu: Reklam sayısı artacak! Instagram tarafından paylaşılan blog gönderisinde, artık bir yerde daha reklam gösterileceği açıklandı.

Haber Merkezi

ABD merkezli teknoloji devi Meta, yeni yılda yeni reklam stratejileri belirleyeceğini açıklamıştı.

Instagram'ın çatı şirketi, artık uygulamada daha fazla reklam alanlarının olacağını da doğruladı. Artık kullanıcılar, daha fazla reklam görmek zorunda kalacak.

Arama sonuçlarına da reklam geliyor

Ana sayfa ve Keşfet sayfasının yanı sıra, Hikâyeler bölümünde de reklam gösteren şirket, artık arama sonuçlarına da reklam yerleştireceklerini duyurdu.

Söz konusu yeniliğin şimdilik bir test olduğu ifade edilirken, önümüzdeki aylarda kullanıcılar arama sonuçlarında reklam görmeye başlayacak.

Instagram, konuyla ilgili yayınladığı blog gönderisinde şu ifadelere yer verdi: