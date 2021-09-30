Instagram, etkileşim alan Reels videolarına ödül verecek

Instagram, Reels videolarının iOS ve Android platformlarında paylaşılmasına izin vermeye başladı. Bu sistemde, aynı zamanda bir de ödül programı var.

Instagram, geçtiğimiz yıl TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu. Ancak beklenen ilgiyi görmeyen Reels, bazı değişikliklere uğradı.

Instagram, daha fazla kullanıcı çekmek için geçtiğimiz aylarda Reels'in video süresini 60 saniyeye kadar çıkarmıştı.

Bu yılın başlarında Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.

YENİ ÖDÜL PROGRAMI GELİYOR

Bu nedenle Instagram, Reels videolarına olan ilgiyi artırmak için yeni bir ödül programı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Facebook, Reels Play Bonus adı verilen bu program için 1 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Bu sayede şirket, uygun gördüğü içerik üreticilerini Reels performanslarına göre ödüllendirecek.

Reels Bonus Play adlı ödül programını şimdilik ABD ile sınırlı tutan Facebook, yakın bir zamanda küresel olarak kullanıcılara sunmayı amaçlıyor.

ABD sınırları içerisinde olan kullanıcılar, Reels Bonus Play programına kaydolup ödül sistemi için uygun olup olmadıklarını kontrol edebilir.