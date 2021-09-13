Instagram, favori gönderiler özelliğini test ediyor

Instagram, kullanıcıların favorilerini ana akışta daha üst sıralarda görebileceği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Facebook çatısı altında yer alan dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, kullanıcıların karşısına yeni bir özellikle çıkmaya hazırlanıyor.

Mobil geliştirici ve uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi, Instagram'ın yeni özelliği hakkında bilgiler verdi.

Paluzzi’ye göre, kullanıcılar oluşturdukları favori listelerindeki hesapların gönderilerini artık ana akışta daha üst sıralarda görecek. Böylece kullanıcılar, ana akış üzerinde kontrol sahibi olabilecek.

INSTAGRAM DOĞRULADI

Yeni özelliğe ait ekran görüntüsünün ortaya çıkmasıyla birlikte Instagram'dan açıklama geldi. Şirket, söz konusu özelliğin şu an geliştirilme aşamasında olan bir prototip olduğunu söyledi.

Şu anda Instagram, ana sayfa akışındaki gönderileri belirli kriterlere göre otomatik olarak sıralıyor. Ancak yeni özellikle birlikte kullanıcılar, artık bu sıralamaya müdahale edebilecek.