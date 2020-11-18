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    Instagram, Guides özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu

    Instagram, kullanıcıların rehberler ve öneriler hazırlayabileceği "Guides" özelliğini tüm dünyada aynı anda yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 14:14
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 14:25
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    Instagram, Guides özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu

    Instagram, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Türkçeye "rehberler" olarak çevirebileceğimiz "Guides" özelliğini tüm dünyada aynı anda kullanıma sundu.

    Özellikle içerik üreticileri tarafından sıkça kullanılması beklenen yeni özellik sayesinde kullanıcılar; ürünleri, gönderileri veya ziyaret ettikleri yerleri paylaşarak kılavuz veya rehber oluşturabilecek.

    guides

    PROFİLDE SERGİLENECEK

    Yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi, Guides özelliğinden faydalanan kullanıcıların profil bölümüne yeni bir sekme açılacak ve diğer kullanıcılar bu sekmeye dokunarak oluşturulan rehberlere göz atabilecek.

    Ayrıca oluşturulan rehberler, hikayeler ya da direkt mesaj üzerinden paylaşılabilecek.

    instagram

    İlk olarak koronavirüs döneminin başlarında karşımıza çıkan Guides özelliğiyle Instagram, sağlık kuruluşlarının profillerinde çeşitli bilgilere yer vermesini sağladı.

    Ancak bugün itibarıyla bu özellik artık herkes tarafından kullanılabilecek.

    Instagram: @eshteknoloji

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