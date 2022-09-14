Instagram, hediyeler özelliğini kullanıma sunacak

Instagram, içerik üreticilerinin maddi olarak desteklenmesi için "Hediyeler" isimli yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, içerik üreticilerini platforma çekmek için elinden geleni yapıyor.

YouTube, zamanında kurduğu büyük reklam geliri sistemi sayesinde içerik üreticilerine de iyi para kazandırıyor.

Ancak Instagram, çeşitli özelliklerle içerik üreticilerinin daha fazla gelir elde etmesini istiyor.

Instagram'da hediye dönemi

Instagram, içerik üreticilerinin maddi olarak desteklenmesi için "Hediyeler" isimli yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Instagram Hediyeler bir süredir kapalı olarak test ediliyordu. Özelliğin artık son halini aldığı belirtiliyor.

Bu özellik, TikTok gibi içerik üreticilerinin yaptıkları yayınlar veya videolar esnasında uygulama içi hediyeler ile maddi olarak ödüllendirilmesini sağlıyor.

Kullanıcıların hediye göndermek için öncelikle bu hediyeleri satın alması gerekiyor. Satın alınan hediyeler, içerik üreticilerine gönderilebiliyor.

Daha sonra ise içerik üreticileri, gönderilen hediyeleri nakit paraya çevirebiliyor. Instagram ise satışlardan belirli bir pay alıyor. Instagram Hediyeler özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.