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    Instagram, hikaye beğenileri özelliğini herkese açıyor

    Instagram, hikaye beğenileri özelliğini herkese açıyor

    Kullanıcı etkileşimini artırmak isteyen Instagram, hikayelerin beğenilmesini sağlayan bir özelliği herkesin kullanımına açmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 14:37
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    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, oldukça beğenilen "Hikayeler" özelliğini daha da geliştirerek etkileşimi artırmak istiyor.

    Sosyal medya platformu, hikâyelerin beğenilmesini sağlayan yeni bir özelliği geçtiğimiz haftalarda bazı kullanıcılarda test etmeye başlamıştı.

    Instagram, Private Story Likes isimli gizli hikaye beğenileri özelliğini resmen duyurdu. Yeni özelliğin, kısa süre içinde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

    Gizli Hikaye Beğenileri, Hikayelerin altında yer alan yorum ve DM ikonlarının arasında yer alacak.

    instagram

    BEĞENİ SAYISINI HERKES GÖREMEYECEK

    Beğeni ikonuna basıldığında, Hikayenin sahibi beğenileri "görüntüleyenler" kısmında görebilecek.

    Yapılan açıklamalarda, yeni özellikle birlikte hikayelerin beğenilebileceği, ancak beğeni sayısının yalnızca hikayeyi paylaşan kişi tarafından görülebileceği ifade edildi. Instagram, şimdilik hikaye beğeni sayısını herkese açmak istemiyor.

    instagram


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