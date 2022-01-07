Instagram, hikaye beğenileri üzerinde çalışıyor

Kullanıcı etkileşimini artırmak isteyen Instagram, hikayelerin beğenilmesini sağlayan bir özelliği bazı kullanıcılarda test ediyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, oldukça beğenilen "Hikayeler" özelliğini daha da geliştirerek etkileşimi artırmak istiyor.

Gelen bilgilere göre sosyal medya platformu, hikâyelerin beğenilmesini sağlayan yeni bir özelliği bazı kullanıcılarda test etmeye başladı.

BEĞENİ SAYISINI HERKES GÖREMEYECEK

Yapılan açıklamalarda, yeni özellikle birlikte hikayelerin beğenilebileceği, ancak beğeni sayısının yalnızca hikayeyi paylaşan kişi tarafından görülebileceği ifade edildi. Instagram, şimdilik hikaye beğeni sayısını herkese açmak istemiyor.

Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ile ilgili şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.