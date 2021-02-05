Instagram, hikayeler özelliğinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor

Instagram, TikTok’tan ilham alınan yeni bir hikayeler özelliğini test etmeye başladı.

Bildiğiniz gibi “hikayeler” özelliği, ilk başta Snapchat ile karşımıza çıkmıştı. Daha sonra bu özellik, Instagram tarafından da kullanılmış ve oldukça popüler hale gelmişti.

Hikayeler özelliği, Instagram ile birlikte diğer platformların da dikkatini çekti. Geçtiğimiz aylarda Twitter, “fleets” adıyla hikayelere çok benzeyen bir özellik yayınlamış, ancak çok fazla ilgi görmemişti.

INSTAGRAM YENİ KAYDIRMA ÖZELLİĞİNİ TEST EDİYOR

Daha önce rakip platformlardaki özellikleri kendi bünyesindeki uygulamalara entegre eden Instagram'ın yeni hedefi yine TikTok.

Uygulama, hikayelerin yatay değil de dikey olarak kaydırma ile gezilebilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Şu anda test aşamasında olan özelliğin yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil.





Instagram, geçtiğimiz aylarda TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu.

Ancak Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu belirterek, platformu daha farklı hale getirebilmek için çalışmalar yapacaklarını vurgulamıştı.