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    Instagram Hikayeler'e link ekleme özelliği herkese açıldı

    Instagram, kullanıcıların paylaştıkları hikayelere çıkartma şeklinde link ekleyebilmelerini sağlayan yeni özelliğini herkesin kullanımına sundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 12:26
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    Instagram Hikayeler'e link ekleme özelliği herkese açıldı

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, son yıllarda oldukça popüler hale gelen "Hikayeler" özelliğini geliştirmeye devam ediyor.

    Instagram Hikayeler'de paylaşılan linklere yukarı kaydırarak ulaşılabiliyordu. Geçtiğimiz aylarda ise bu özellik, bir çıkartma şeklinde sunulmaya başlamıştı.

    LİNK EKLEME HERKESE AÇILDI

    Instagram’da paylaşılan hikayelere link eklemek için ya doğrulanmış bir hesabınızın olması ya da en az 10 bin takipçiye sahip olmanız gerekiyordu. Ancak artık tüm kullanıcılar, hikayelerine link çıkartması ekleyebilecek.

    Hikayeye link ekleme özelliği, kademeli olarak tüm kullanıcıların erişimine açılıyor. Bu nedenle söz konusu özellik, henüz telefonunuza ulaşmamış olabilir.

    instagram

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