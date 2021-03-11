Instagram Hikayeler'e otomatik alt yazı seçeneği geliyor

Sosyal medya platformu Instagram, paylaştığınız hikayelere alt yazı ekleyebileceğiniz yeni bir özelliği test ediyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, platformu daha erişilebilir kılmak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Facebook'un sahibi olduğu şirket, hikayelere otomatik alt yazı koyma özelliğini bazı kullanıcılarla test ediyor.

Yeni özellikle birlikte Instagram, hikayelerdeki sesinizi otomatik olarak yazıya dökecek ve bu şekilde paylaşacak.

CAPTIONS ETİKETİ GELECEK

Özelliğin yayınlanmasıyla birlikte Hikayeler ekranındaki etiketlerde "Captions" seçeneği yer alacak. Bu seçeneğe dokunduğunuzda, videolardaki sesiniz otomatik olarak yazıya çevrilecek.

Instagram Hikayeler'e otomatik alt yazı özelliği geliyor

Alt yazı seçeneği, aralarından seçim yapabileceğiniz dört farklı metin stili içerecek. Yeni özellik sayesinde duyma güçlüğü çeken insanlara kolaylık sağlanması bekleniyor.