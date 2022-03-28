Instagram hikayelere sesli yanıt özelliği geliyor

Instagram, insanların hikayelere yanıt olarak sesli mesaj gönderebilmeleri için çalışıyor.

Snapchat'ten aldığı hikayeler özelliğiyle oldukça popüler hale gelen Instagram, şimdilerde yeni bir değişiklik peşinde.

Daha önce hikayelerin beğenilmesini sağlayan bir özellik yayınlayan platform, şimdi de hikayelere sesli mesaj olarak yanıt verilebilmesi için çalışmalar yürütüyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ GELDİ

Uygulamaların yeni özelliklerini sızdırmasıyla ünlenen bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi, söz konusu özellikle ilgili yeni bir ekran görüntüsü paylaştı.

Konuyla ilgili henüz Instagram'dan bir açıklama gelmese de ekran görüntüsünün ortaya çıkması, özelliğin yakında kullanıma sunulabileceğini gösteriyor.