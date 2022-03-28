Petrol
113.35
-3.43%
Euro
16.27
-0.18%
Dolar
14.83
0.02%
Altın
922.74
-1.20%
Borsa
2177
0.08%
Bitcoin
696.055
4.81%
BTXN Coin
38.65
-2.12%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Instagram hikayelere sesli yanıt özelliği geliyor

    Instagram, insanların hikayelere yanıt olarak sesli mesaj gönderebilmeleri için çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Instagram hikayelere sesli yanıt özelliği geliyor

    Snapchat'ten aldığı hikayeler özelliğiyle oldukça popüler hale gelen Instagram, şimdilerde yeni bir değişiklik peşinde.

    Daha önce hikayelerin beğenilmesini sağlayan bir özellik yayınlayan platform, şimdi de hikayelere sesli mesaj olarak yanıt verilebilmesi için çalışmalar yürütüyor.

    EKRAN GÖRÜNTÜSÜ GELDİ

    Uygulamaların yeni özelliklerini sızdırmasıyla ünlenen bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi, söz konusu özellikle ilgili yeni bir ekran görüntüsü paylaştı.

    Konuyla ilgili henüz Instagram'dan bir açıklama gelmese de ekran görüntüsünün ortaya çıkması, özelliğin yakında kullanıma sunulabileceğini gösteriyor.

    instagram


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul polisinden telefon dolandırıcısına operasyon
    3. Sayfa

    İstanbul polisinden telefon dolandırıcısına operasyon

    6 muhalefet partisi genel başkanları ikinci kez bir arada
    Politika

    6 muhalefet partisi genel başkanları ikinci kez bir arada

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir