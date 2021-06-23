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- Instagram Hikayeler’e tweet ekleme özelliği iPhone'lara geldi
Instagram Hikayeler’e tweet ekleme özelliği iPhone'lara geldi
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 17:45
- Güncelleme : 23.06.2021 - 17:51
Twitter, Instagram hikayelerinde tweet paylaşma özelliğini Aralık 2020'den beri test ediyordu.
Şirket, Instagram'da hikaye paylaşma özelliğini iOS kullanıcıları için yayınladı. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Twitter uygulaması üzerinden beğendikleri herhangi bir tweet'i, paylaş butonu ile Instagram hikayelerine ekleyebilecek.
Telefonunda Twitter uygulaması bulunan iOS kullanıcıları, paylaş ikonuna tıkladığında sol alt köşede Instagram'ı da görüyor. Instagram görseli tıklandığında, tweet'ler tıpkı Twitter'ın Fleets özelliğinde olduğu gibi hikayelerde paylaşılıyor.
DOĞRUDAN TWITTER BAĞLANTISI YOK
Instagram hikayelerinizi gören biri, paylaştığınız tweet'e tıkladığında Twitter'a gidemiyor.
Bu nedenle söz konusu özellik, Twitter'a ve doğal olarak sizin Twitter hesabınıza Instagram hikayelerden bir trafik sağlamıyor.
INSTAGRAM HİKAYELERE TWEET NASIL EKLENİR
- Herkese açık bir tweet'te paylaş simgesine dokunun.
- Instagram simgesinin altındaki Instagram Hikayeleri'ne dokunun.
- Cihazınızda Instagram uygulamasına giriş yaptıysanız Twitter uygulamanız kapatılır ve Instagram uygulamanızda yeni bir hikaye taslağı açılır.
- Paylaşmak istediğiniz tweet, Instagram Hikayelerinde paylaşabileceğiniz, hareketli ve yeniden boyutlandırılabilir bir çıkartma olarak görünür.
- Tweet'i tek bir kişi, grup veya tüm takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz.