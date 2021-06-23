Instagram Hikayeler’e tweet ekleme özelliği iPhone'lara geldi

Twitter, Aralık 2020'de test etmeye başladığı Instagram'da hikaye paylaşma özelliğini tüm iOS kullanıcılarına açtı.

Twitter, Instagram hikayelerinde tweet paylaşma özelliğini Aralık 2020'den beri test ediyordu.

Şirket, Instagram'da hikaye paylaşma özelliğini iOS kullanıcıları için yayınladı. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Twitter uygulaması üzerinden beğendikleri herhangi bir tweet'i, paylaş butonu ile Instagram hikayelerine ekleyebilecek.

Telefonunda Twitter uygulaması bulunan iOS kullanıcıları, paylaş ikonuna tıkladığında sol alt köşede Instagram'ı da görüyor. Instagram görseli tıklandığında, tweet'ler tıpkı Twitter'ın Fleets özelliğinde olduğu gibi hikayelerde paylaşılıyor.





DOĞRUDAN TWITTER BAĞLANTISI YOK

Instagram hikayelerinizi gören biri, paylaştığınız tweet'e tıkladığında Twitter'a gidemiyor.

Bu nedenle söz konusu özellik, Twitter'a ve doğal olarak sizin Twitter hesabınıza Instagram hikayelerden bir trafik sağlamıyor.

INSTAGRAM HİKAYELERE TWEET NASIL EKLENİR